Bologna, differenziato per Immobile: le condizioni della rosa

15.10.2025 19:45 di  Ludovica Lamboglia  Twitter:    vedi letture
TUTTOmercatoWEB.com
Proseguono a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in preparazione alla trasferta di Cagliari. Questa mattina - si legge nel report ufficiale del club rossoblù - i ragazzi di mister Italiano hanno svolto una seduta tecnico-tattica e partitella a campo ridotto.

Alla seduta odierna si sono uniti Remo Freuler, Emil Holm, Martin Vitik e Ukko Happonen. In giornata faranno rientro in città Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Lavoro differenziato per Ciro Immobile.