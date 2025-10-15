Bologna, differenziato per Immobile: le condizioni della rosa
15.10.2025 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
© foto di www.imagephotoagency.it
Proseguono a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in preparazione alla trasferta di Cagliari. Questa mattina - si legge nel report ufficiale del club rossoblù - i ragazzi di mister Italiano hanno svolto una seduta tecnico-tattica e partitella a campo ridotto.
Alla seduta odierna si sono uniti Remo Freuler, Emil Holm, Martin Vitik e Ukko Happonen. In giornata faranno rientro in città Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Lavoro differenziato per Ciro Immobile.