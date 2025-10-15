Lazio, Sabatini tra Isaksen e Basic: "Ecco chi deve giocare contro l'Atalanta"

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del ballottaggio tra Isaksen e Basic sulla fascia sinistra per la gara della Lazio contro l'Atalanta. In quel ruolo, infatti, mancherà Zaccagni per infortunio, almeno dal primo minuto. Di seguito le sue parole: "Spero che Sarri abbia visto giocare Isaksen con la Nazionale, credo che deve spogliarsi delle sue convinzioni. Se sta bene, deve giocare il danese a sinistra. Basic? Passiamo da un giocatore che era fuori da tutto a uno prezioso per la sua duttilità, solo il tecnico sa precisamente come sta e se può affidarsi a lui sull'esterno adattandolo".

