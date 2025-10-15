Milan, Saelemaekers possibile recupero lampo: le condizioni
Notizie positive in casa Milan. Alexis Saelemaekers reduce dall'infortunio con la sua Nazionale, sentirebbe attualmente meno dolore rispoetto a qualche giorno fa. Nelle prossime ore ci saranno nuovi controlli medici per capire lo stato del suo problema al flessore destro. In base agli esiti dei nuovi controlli strumentali, si potrà capire se il calciatore belga potrà avere delle chance per rientrare a disposizione di Allegri già per la partita contro la Fiorentina.
In casa Milan però, nessuno vuole affrettare i tempi di recupero. Il rientro sarebbe fondamentale per mister Allegri che deve già fare i conti con il ko di Pulisic. In assenza del belga, toccherebbe al giovane Athekame.