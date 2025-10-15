Serie A, Piccinini fermato dopo Lazio - Torino: le designazioni
Stop di un turno per Marco Piccinini. Dopo la direzione di Lazio - Torino, non senza polemiche, l'arbitro della Sezione di Forlì è stato fermato per la prossima giornata sia di Serie A che di Serie B. Nelle designazioni, infatti, non figura il suo nome: due settimane fa era finito al centro delle polemiche soprattutto per l'episodio nel finale del fallo di Coco su Noslin (e non solo). Inizialmente, infatti, l'aveva giudicato regolare, salvo poi tornare sui suoi passi una volta richiamato dal VAR.
