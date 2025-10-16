Lazio, Pedro jolly per Bergamo: Sarri lo sta provando in tre ruoli

RASSEGNA STAMPA - In una situazione di emergenza, la Lazio si affida a Pedro. Un copione già visto, ma che andrà in scena anche a Bergamo. Senza Castellanos, Zaccagni e con Dia ancora mezzo servizio, Sarri si affiderà sicuramente allo spagnolo, che in questi giorni è stato sperimentato in ben tre posizioni diverse, a seconda dell'assetto tattico che il Comandante deciderà di dare alla squadra nella gara di domenica contro l'Atalanta.

Come riporta il Corriere dello Sport, Pedrito è stato testato, innanzitutto, come falso nove in un 4-3-3, con Noslin e Cancellieri sugli esterni e Basic da mezzala sinistra a completare il centrocampo con Guendouzi e Cataldi. Questa formula escluderebbe Dia, ancora non al meglio a causa dei soliti problemi alla caviglia. Se il senegalese dovesse farcela, si potrebbe optare per un inedito 4-4-1-1, con l'ex Chelsea e Barcellona che agirebbe dietro la punta e Basic esterno di centrocampo a sinistra.

Dopo una prestazione non brillante contro il Torino, Sarri non sembra, dunque, intenzionato a riproporre Pedro da ala, dove, a suo ire, corre il rischio di sfiancarsi e non riuscire a dare il meglio. Il tecnico continuerà i suoi esperimenti in vista di Bergamo, ma, ciò che è certo, è che in questa situazione di emergenza dovuta ai numerosi infortuni, Mau potrà contare, come sempre, su uno dei suoi veterani, uno dei pochi sui quali, anche a 38 anni, può sempre contare.

