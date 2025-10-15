Torino, Asllani torna sulla Lazio: "Il pari è un peccato, meritavamo di più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminata la sosta per le Nazionali, la Serie A si prepara a tornare in campo. Nel post partita dell'ultima gara dell'Albania, il centrocampista del Torino Kristjan Asllani si è proiettato nuovamente sul campionato parlando dell'ultima gara giocata contro la Lazio, con il pareggio nel finale di Cataldi su rigore. Di seguito le sue dichiarazioni: "Al Torino sta andando bene, abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato, meritavamo qualcosa in più verso la fine. Abbiamo fatto una partita veramente compatta, siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino, che deve lottare per cose serie. Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile. Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male. Come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio".

