Calciomercato Lazio | Fabiani cauto su Insigne. E la questione dei rinnovi...
RASSEGNA STAMPA - A dicembre ci sarà decisivo non solo per Insigne (che potrebbe comunque essere tesserato a novembre ma a patto che l'ingaggio rientri in 1,3 milioni di euro), ma per tutto il mercato della Lazio. La società attende infatti di sapere se verranno approvati i 12-13 milioni di crediti dei diritti tv pregressi, oltre a un nuovo sponsor: c'è una trattativa in corso, oltre che con Air Italy, anche con un’altra azienda disposta a garantire fino a 5 milioni annui.
A Formello trapela cauto ottimismo per lo sblocco del mercato, ma il ds Fabiani resta prudente: come spiega il Messaggero, preferirebbe destinare eventuali risorse ai rinforzi richiesti da Sarri (un terzino, una punta e, soprattutto, una mezzala) piuttosto che investire su Insigne.
In caso contrario, si tornerà a una sessione “a saldo zero”, come già accaduto in estate. In questo scenario, Insigne resterebbe la via più semplice per rinforzare la rosa, a patto che accetti di ridurre le proprie pretese economiche. A questo punto però il problema tornerebbero ad essere i rinnovi promessi a Romagnoli, Gila (in scadenza nel 2027) e Marusic (scadenza nel 2026) che - spiega il quotidiano - rimarrebbero ancora congelati.