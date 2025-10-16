Calciomercato Lazio | Sarri aspetta Insigne: ecco quando può sbloccarsi l'affare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio serve qualità e Sarri continua a battere sullo stesso nome: Lorenzo Insigne. Il tecnico non ha mai nascosto il desiderio di riabbracciare il suo ex capitano e il feeling tra i due è reciproco. L’attaccante lo aveva lasciato intendere chiaramente in un’intervista dello scorso luglio: "Lavorare di nuovo con Sarri sarebbe un piacere e un onore". Parole seguite dai fatti: nonostante i sondaggi estivi di Sassuolo, Udinese e soprattutto Parma, Insigne ha deciso di aspettare, lasciando aperta la porta a un ritorno sotto la guida del “Comandante”.

Negli ultimi giorni, spiega il Messaggero, i contatti tra l’agente del giocatore e Lotito si sono intensificati dopo l’incontro estivo di Cortina. Per come stanno ora le cose, Insigne potrebbe essere tesserato a novembre, ma solo con un ingaggio entro 1,3 milioni (bonus esclusi), cifra ricavata dai risparmi per le cessioni di Casale e Tchaouna. L’ex Napoli, però, punta a un contratto più alto e per arrivarci dovrebbe attendere metà dicembre, quando la nuova Commissione che ha sostituito la Covisoc esaminerà il bilancio biancoceleste chiuso al 30 settembre.

Quel momento sarà decisivo non solo per l’ex Toronto, ma per tutto il mercato della Lazio. La società attende infatti di sapere se verranno approvati i 12-13 milioni di crediti dei diritti tv pregressi, oltre a un nuovo sponsor: la trattativa è in corso, oltre che con Air Italy, con un’altra azienda disposta a garantire fino a 5 milioni annui.