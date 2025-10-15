Lazio, Hysaj si emoziona per il record con l'Albania: "Quando i sogni..." - FOTO
Elseid Hysaj ha scritto la storia dell'Albania. Il terzino della Lazio contro la Giordania è arrivato a quota 94 presenze totali con la sua Nazionale, superando Lorik Cana in classifica per presenze con l'Albania. Per celebrare questo traguardo, il difensore biancoceleste ha postato via social una carrellata di foto della sua esperienza con la Nazionale: "Quando i sogni diventano realtà con sacrificio e duro lavoro, tutto è possibile. NON ARRENDERSI MAI.!".