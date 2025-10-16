Lazio, Sarri ritrova Vecino: ora va verso la prima convocazione

RASSEGNA STAMPA - Dopo oltre due mesi di assenza, Matias Vecino si avvicina alla sua prima convocazione stagionale. Nell'ultimo allenamento prima del weekend, l'uruguagio si è allenato in gruppo e, pur non essendo ancora al top della forma, verrà aggregato al resto della squadra per la trasferta di Bergamo. Il suo è un ritorno cruciale che, oltre a dare alla Lazio una pedina in più a centrocampo, restituisce a Sarri uno dei leader dello spogliatoio.

Al momento del suo stop nell'amichevole contro il Burnley di inizio agosto, sembrava che si trattasse di un semplice affaticamento muscolare. L'ex Inter, alla fine, è rimasto ai box per ben due mesi e mezzo, un'assenza pesantissima, soprattutto se si considerano gli infortuni occorsi a Rovella e Dele-Bashiru, più tutte le squalifiche scontate nelle scorse settimane da Belahyane e Guendouzi. Secondo il Corriere dello Sport, il ritorno di Vecino sarà graduale, ma, la sua sola presenza, ha già un valore tattico e mentale importante.

Sarri spera di riavere il centrocampista al cento per cento il prima possibile per poterne sfruttare le qualità, ma a Bergamo partirà sicuramente dalla panchina. Dall'anno scorso Matias è fermo a 299 presenze in Serie A e 29 reti totali nel nostro campionato e presto potrebbere raggiungere entrambe le cifre tonde. Chissà, magari già contro l'Atalanta.

