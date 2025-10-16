GOSSIP | Tra Chanel e papà Totti rapporti tesi: cosa è successo
16.10.2025 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il silenzio nel giorno del compleanno del papà non era sfuggito ai più attenti e ora è il settimanale 'Oggi' a velare che tra Francesco Totti e la figlia Chanel i rapporti sarebbero tesi. Sembra infatti che all'ex capitano della Roma non piaccia l'idea che la figlia percorra le orme della mamma Ilary Blasi e che quindi intraprenda la carriera televisiva... <<< RAPPORTI TESI TRA TOTTI E CHANEL >>>