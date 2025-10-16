Belleri sicuro: "Atalanta e Lazio possono riconfermarsi. Su Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Manuel Belleri, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato in vista della sfida tra Atalanta e Lazio, due squadre in cui Belleri ha militato nel corso della sua carriera. Ecco di seguito le sue parole sul suo arrivo alla Lazio, su Sarri e sula corsa all'Europa:

L'ARRIVO ALLA LAZIO E SARRI - "Arrivai l'anno dopo l'acquisto di Lotito (2005 ndr). La Lazio stava passando un periodo buio: ero all'Udinese, poi mi chiamò Delio Rossi e alla fine andai nella Capitale. Sarri secondo me è l'allenatore giusto per i biancocelesti: deve trovare la soluzione ideale per ritornare ad esprimere il suo gioco, anche se non è facile considerando il blocco del mercato".

ATALANTA - LAZIO E LA LOTTA ALL'EUROPA - "In questa stagione ci sono molte squadre competitive: Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma, Atalanta, Lazio e occhio anche al Como. Atalanta e Lazio possono riconfermarsi, ma devono lottare fino alla fine: si prospetta una classifica corta, ma entrambe possono arrivare in Europa. Mi aspetto una bella sfida".

