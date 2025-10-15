Lazio, Mauricio e il trasferimento di Felipe Anderson: "Ecco com'è andata"

Felipe Anderson al Palmeiras non è stata una trattativa come le altre. Anzi, è arrivata all'improvviso. L'esterno brasiliano è stato in realtà molto vicino alla Juventus, ma c'era anche la possibilità di guadagnare il doppio andando in Messico. Lo ha rivelato Mauricio, vecchia conoscenza biancoceleste con cui Felipe Anderson ha condiviso quattro anni alla Lazio.

L'ex difensore brasiliano, intervenuto nel podcast Cortes PodPorco, ha raccontato della trattativa che lo ha anche coinvolto direttamente, anche se solo per un piccolo contatto esplorativo: "Mi era stato detto che c’era una situazione per Felipe Anderson in Messico. Sapevano che avevo giocato con lui e che ero suo amico. Avevano messo sul piatto molti soldi, era surreale. Allora io gliene ho parlato e lui mi aveva accennato di una trattativa in fase avanzata con la Juventus, era indeciso. Allora gli ho detto: “Felipe, facciamo due conti, perché il club messicano ti offre quasi il doppio della Juventus”.

Felipe Anderson però era sicuro di trasferirsi a Torino in quel momento: “Resterò qui in Italia, è un paese che conosco e in cui mi sono adattato. Poi alla Juventus ci sono già dei giocatori che conosco”, queste le parole di Felipe a Mauricio. Due giorni dopo, come un fulmine a ciel sereno, arriva l’annuncio da parte del Palmeiras. Fu lì che Mauricio lo ricontattò: “Che è successo amico?”. Felipe, di tutta risposta: “Stavo per scriverti. Voglio tornare in Brasile”. E allora l’ex compagno: “Il Brasile è stata la scelta migliore, il Palmeiras è di un altro livello. Ti avevo parlato del Messico, ma vai al Palmeiras, lì hanno un’ottima squadra”.

Sul motivo per cui ha scelto di accettare la loro proposta: “Mi ha detto che ha scelto il Palmeiras per le strutture, per il loro progetto. Con il Palmeiras poteva competere per tutto, non ci ha pensato due volte. Ha scelto di andare lì pur guadagnando meno di quanto avrebbe potuto scegliendo il Messico”.

Il focus si sposta poi sugli alti e bassi di Felipe. Ma Mauricio lo conosce bene e afferma che lui già aveva predicato calma e pazienza: “Ha bisogno di un periodo di adattamento. Ora gioca in ruolo più adatto a lui, ha più libertà rispetto all’inizio quando doveva spendere molte energie per la fase difensiva e arrivava davanti con meno lucidità. Sapevo che ci avrebbe messo un po’, ma ora si sta guadagnando il suo spazio. Ha dei momenti in cui si addormenta un po’, ma quando prende confidenza e accelerazione fa grandi giocate".

Poi ha aggiunto, tornando sulla parentesi alla Lazio: “Non penso che abbiate visto ancora il suo prime. Nel 2015, quando ci siamo qualificati in Champions League con la Lazio, aveva di fianco Klose, Biglia, De Vrij e tanti altri. Ma si portava la squadra sulle spalle”. In Europa ha giocato 150 partite consecutive, ma in Brasile è diverso: “Lì il calcio è più intenso ma ci sono meno partite. Un po’ come alla Lazio, che non è una squadra come il Liverpool o il Manchester City che punta sempre a vincere ai massimi livelli, anche se è vero che gioca spesso in competizioni europee".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 14/10