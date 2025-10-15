Lazio, l'agente di Diego Gonzalez annuncia: "Sarà riscattato dall'Atlas!"

Diego Gonzalez ha trovato la sua dimensione in Messico, all'Atlas. Entro fine dicembre dovrà essere deciso il suo futuro, visto che è in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Come rivelato dall'agente del calciatore Lucas Domenech, al programma radiofonico paraguaiano “Fútbol a lo Grande", il club messicano ha assolutamente intenzione di acquistare il classe 2003 a titolo definitivo.

Questo è ciò che ha detto: “La Lazio voleva recuperare l'investimento, che era molto modesto. A oggi l'Atlas ha già ricevuto offerte per un valore dieci volte superiore, quindi è chiaro che il club eserciterà l'opzione di acquisto concordata perché è praticamente un regalo. L'Atlas valuta Diego Gonzalez oltre dieci milioni di dollari, per meno di quella cifra non trattano con nessuno. Alla Lazio non aveva molto spazio, abbiamo scelto il Messico per avere continuità. È un giocatore che non ha limiti e sta vivendo un ottimo momento".

