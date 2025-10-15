Lazio, Dia ci prova per l'Atalanta: il punto sulle sue condizioni

RASSEGNA STAMPA - Emergenza da contenere. Sarri fa la conta degli infortunati a Formello, di chi c'è, chi non c'è e chi prova a esserci. Tra i tanti stop degli ultimi giorni c'è anche quello di Boulaye Dia. La caviglia destra l'ha fermato di nuovo, non è potuto andare in Nazionale ed è rimasto a lavorare a Roma per gestire il solito problema che tanto gli ha dato fastidio lo scorso anno.

Per l'Atalanta il suo recupero sarebbe fondamentale, vista l'assenza prolungata del Taty Castellanos. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il senegalese ieri pomeriggio alla ripresa è stato testato a mezzo servizio. Proverà a rientrare in gruppo entro domani, saranno decisivi gli ultimi giorni di avvicinamento per valutarlo e riabilitarlo. Sarri incrocia le dita e spera.

