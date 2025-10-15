Lazio, a Bergamo c'è bisogno del leader: Romagnoli punta a sfatare un tabù

RASSEGNA STAMPA - In un momento di difficoltà come questo, tra infortuni e risultati negativi, la Lazio deve aggrapparsi alle poche certezze che ha. Una di queste si chiama Alessio Romagnoli. Il centrale biancoceleste è uno dei leader del gruppo, il sangue biancoceleste e il suo carisma lo hanno subito reso una figura centrale nel progetto Lazio dal suo arrivo.

Romagnoli comanda la difesa a quattro, e lo farà anche contro l'Atalanta. L'anno scorso a causa di un infortunio è stato costretto a saltare la sfida, domenica invece sarà disponibile a difendere la causa biancoceleste da Krstovic e compagni. Poi chissà, può anche far male alla Dea: come riporta il Corriere dello Sport, tra le tredici squadre affrontate almeno quindici volte in carriera da Romagnoli, l’Atalanta è una delle cinque a cui non ha mai segnato (insieme a Juventus, Torino, Lazio e Sampdoria). Un motivo in più per far bene e aiutare la Lazio a riprendere il cammino verso una complicata, ma non impossibile, qualificazione in Europa.

