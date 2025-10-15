Lazio, confermato lo stop di Castellanos: i tempi di recupero
RASSEGNA STAMPA - Manca solo l'ufficialità, ma l'infortunio è confermato. Lesione di secondo grado per Castellanos: starà fuori almeno un mese e mezzo, come riportato da Il Messaggero. Si aspetta il comunicato ufficiale da parte della Lazio dopo aver esaminato gli esami svolti dal Taty nella giornata di lunedì. Sarri dovrà fare a meno dell'argentino almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali di novembre: si tratta dell'ennesimo problema muscolare di questo inizio di stagione maledetto.
