Lazio, Vecino ancora in gruppo: contro l'Atalanta può tornare davvero

RASSEGNA STAMPA - Qualche buona notizia da Formello. Si sta materializzando il rientro tra i convocati di Matias Vecino: ieri pomeriggio, alla ripresa, ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, come riportato da Il Messaggero. Si tratta della terza presenza di fila sul campo con la squadra, dopo quelle di venerdì e sabato (poi due giorni di riposo).

Adesso l'uruguaiano può davvero tornare a disposizione di Sarri: contro l'Atalanta il suo nome si può rivedere tra i convocati della Lazio. Si era fermato a inizio agosto per un problema muscolare, ha saltato tutte le prime sei giornate di campionato, oltre a qualche amichevole. Nel momento di 'dentro-fuori', Vecino sta finalmente rispondendo presente.

