Lazio, Mattei: "Difficile qualcuno offra 35 milioni per il Taty. Sul ridimensionamento..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei, oltre parlare della prossima sfida contro l'Atalanta, ha evidenziato le cause del ridimensionamento della Lazio, soffermandosi anche su un'eventuale cessione di Castellanos.

“Troppi punti interrogativi. Soprattutto per questa partita Sarri immagino sia molto preoccupato, a differenza di ciò che ha detto Rodia. Io spero che non si corra il rischio, come già successo, di bruciarsi dei cambi: partire con Marusic e Pellegrini è un rischio, visto che tornano dagli infortuni. Sarebbe meglio far giocare giocatori più integri anche se meno forti, per evitare di rischiare i cambi presto come successo la derby".

"Quando parliamo di ‘ridimensionamento’, termine che a Formello non accettano, parliamo di ciò che sta accadendo a Pellegrini, Basic, Cataldi e Cancellieri. Prima erano considerati non da Lazio, o comunque non titolari, ora sono titolari. Inoltre per me Dia è una seconda punta".

"Castellanos starà fermo due mesi, non segna molto, difficile offrire dalla Premier 35 milioni per lui. Fossi io la società interessata, avrei dei dubbi. Anche lo scorso anno è stato fermo, quindi ha queste problematiche. Se la la Lazio dovesse trovare una società pronta a offrire questa cifra farebbe bingo. Da Formello sono bravi in questi proclami, però poi si deve fare i conti con la realtà”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.