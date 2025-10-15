Lazio, la carica dei tifosi verso Bergamo: esaurito il settore ospiti
RASSEGNA STAMPA - Marea biancoceleste alla New Balance Arena. Manca sempre meno ad Atalanta - Lazio, e i laziali sono pronti. Esaurito il settore ospiti dello stadio nerazzurro, come riportato da Il Tempo. Saranno 1300 i tifosi al seguito della squadra di Sarri, che riparte dal pareggio contro il Torino allo scadere dopo la sosta. Come sempre, anche in trasferta, il calore del popolo laziale si fa sentire.
