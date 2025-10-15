Lazio, Sarri e i rientri per l'Atalanta: attesa per Marusic e Pellegrini

RASSEGNA STAMPA - La conta in difesa. Tra i recuperi di questa settimana, soprattutto in attacco, ce ne sono anche due in difesa. Sono quelli di Marusic e Pellegrini, che Sarri aspetta dopo che si sono fermati contro il Genoa. Ma il loro percorso di riabilitazione, come riportato da Il Messaggero, sta procedendo un po' a rilento.

Nei prossimi giorni, verso l'Atalanta, entrambi faranno dei provini in gruppo per capire meglio le loro condizioni. Soprattutto il terzino sinistro tra domani e venerdì farà un primo test, è fermo per una distrazione al ginocchio. Gli altri a disposizione nel reparto sono Lazzari, Hysaj e Nuno Tavares, gli ultimi due rientranti dalle Nazionali.

