Lazio | Lotito ancora al lavoro, spunta un nuovo sponsor: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Telenovela sponsor. Continua a tenere banco in casa Lazio la trattativa con il futuro main sponsor per questa stagione. Da tempo il presidente Lotito ci sta lavorando, senza arrivare a una chiusura. Prima c'era stata l'ipotesi della tech company, poi di una compagnia aerea, Air Italy, che ancora resta in corsa.
Come riportato da Il Messaggero, però, nella giornata di ieri il patron biancoceleste ha avuto un'altra riunione con uno sponsor alternativo. I giorni passano, il tempo scorre. Si aspetta ormai da troppo la fumata bianca: la speranza è che possa arrivare il prima possibile così da poterlo inserire nella trimestrale del 30 settembre.
