Atalanta, Juric recupera pezzi pregiati: il punto verso la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Ivan Juric può sorridere. Domenica contro la Lazio torneranno a disposizione diversi calciatori importanti, chi da una squalifica e chi da lunghi infortuni. Come riporta il Corriere delo Sport, alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta si è infatti rivisto Gianluca Scamacca, che sembra aver definitivamente superato il problema dell'infiammazione al ginocchio sinistro. Oltre a lui, si sono rivisti anche Zalewski e Scalvini; mentre Kossonou e Bellanova proseguono il loro lavoro individuale. Infine, contro la Lazio tornerà dalla squalifica De Roon, pedina fondamentale nel centrocampo bergamasco.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.