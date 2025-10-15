WOMEN | Lazio, il caso Vernis. Interviene Pinzani: "Fatto grave, non possiamo..."

La Lazio Women è alle prese col caso Vernis. La centrocampista, come ha raccontato il direttore sportivo ai microfoni ufficiali del club, ha lasciato Formello senza avvisare e senza chiedere un permesso al mister o alla società. Risulta non rintracciabile e la situazione si sta facendo complicata anche per la squadra.

Queste le parole del ds Pinzani: "Nella Lazio ci devono giocare delle ragazze che siano orgogliose e onorate di indossare questa maglia, la situazione di Vernis è un problema. Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi. È irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave. Questo comportamento ha arrecato un danno tecnico notevole, era una titolare su cui lavoravamo per farle avere un ruolo importante. Non possiamo rimpiazzarla perché il mercato è chiuso”.

