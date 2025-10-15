Lazio, Oddi: "Troppi infortuni. Rovella? Una domanda bisogna farsela..."

L'ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della Nazionale, degli infortuni in casa Lazio e delle possibili soluzioni da adottare per la sfida contro l'Atalanta. Ecco di seguito le sue parole:

NAZIONALE - “Questa Nazionale non mi convince molto, ora chiaramente la speranza è quella di raggiungere il Mondiale. Ieri serviva la vittoria, l’importante è averla raggiunta".

INFORTUNI - "Gli infortunati sono tanti. Sarebbe gravissimo pensare che i campi di allenamento non vanno bene, parliamo di Serie A. Sono stupito. Ad ogni modo, guarderei più il comportamento dei giocatori che il terreno. Rovella? Se il dottore della società consiglia l’intervento e il giocatore non lo vuole fare, dovremmo capire il perché. C’è mancanza di fiducia? Una domanda bisogna farsela. Parlo di lui adesso, ma il discorso lo faccio in generale. Io lui lo stimo molto".

VERSO LA DEA - "Basic e Pedro dal 1′? Ci può stare questa soluzione. Per me ora servono calciatori di corsa ma anche di esperienza. Importante il rientro di Guendouzi, Cataldi c’è e chiaramente ci peserà l’assenza di Rovella. L’Atalanta è una squadra forte. Conta chiaramente il risultato, ma sarà fondamentale fare una buona figura".

