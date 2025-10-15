Italia - Norvegia, cresce l'attesa: si va verso un San Siro sold-out
L’Italia chiude al meglio il doppio appuntamento con le gare valide per la qualificazione al prossimo Mondiale battendo Estonia e Israele e assicurandosi l’accesso ai play-off.
Due vittorie convincenti e che hanno riacceso la voglia da parte dei tifosi di vedere la Nazionale tanto che, in vista della gara di novembre contro la Norvegia, sono stati già staccati 35mila biglietti dato che fa pensare a un San Siro gremito.
