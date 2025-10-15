Lazio, Cardone: "Marusic è ok per Bergamo. Zaccagni in campo? Dipende da..."

Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha fatto il punto su tutti i giocatori infortunati in casa Lazio, stilando anche una possibile formazione per la sfida contro l'Atalanta.

“Zaccagni sta meglio, l’ultima risonanza è andata bene; sta accelerando, vediamo se tra domani e venerdì riuscirà ad allenarsi. Castellanos sarà out almeno per cinque settimane. Non c’è grande ottimismo sulla scelta di Rovella, la speranza è che il riposo sia sufficiente come gli hanno consigliato. Dele-Bashiru ancora è indietro. Vecino si sta allenando in gruppo, vediamo se riuscirà a farsi convocare per Bergamo. Patric sta bene, Marusic è ok per la trasferta di domenica. A Pellegrini il fastidio è passato, credo che anche lui domani si allenerà in gruppo. Ora poi c’è da vedere che condizione atletica hanno i calciatori in via di recupero. Dia pure si dovrebbe allenare. Appunto domani sarà il giorno in cui si capirà chi ci sarà a disposizione per la sfida con l’Atalanta, si lavora per rimettere tutti in piedi, eccezion fatta per Rovella, Castellanos e Dele-Bashiru che comunque è fuori dalla lista".

"Chiaro è che se Zaccagni partirà domenica con la squadra, comincerà con molta probabilità dalla panchina. Se si allenasse domani, ci sarebbe qualche speranza in più di vederlo in campo ma per questo dico che domani è un giorno importante visto che dovrebbero tornare lui, Marusic, Pellegrini e Dia".

"Probabile formazione? Ancora è presto ma direi 4-3-3: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi e Belahyane, con davanti Cancellieri, Dia e Basic a sinistra. L’alternativa è il 4-4-2, con Pedro e Dia davanti, Belahyane a quel punto in panchina e Basic a sinistra”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.