Calciomercato Lazio | Castellanos nel mirino della Premier League: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Per comprare bisognerà cedere. Il mercato a saldo zero prevede questo. E proprio così la Lazio lavorerà a gennaio, dopo un'estate bloccata senza possibilità di fare acquisti. Come riportato da La Reppublica, la richiesta di Sarri per la prossima sessione è quella di una mezzala e soprattutto di un attaccante, dal nome di Lorenzo Insigne.

Ma per concretizzare queste due operazioni, come minimo, prima bisognerà vendere. Il principale indiziato, secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, è il Taty Castellanos. È tra i più richiesti sul mercato, su di lui c'è l'interesse del West Ham in Premier League. Se proprio dall'Inghilterra arriverà un'offerta intorno ai 35 milioni di euro, allora può partire. Anche se poi sarebbe necessario un nuovo centravanti.

