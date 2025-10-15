Lazio, Zaccagni brucia le tappe: ora accelera il recupero e punta l'Atalanta

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni va veloce anche fuori dal campo. Brucia le tappe e punta l'Atalanta: è questo l'obiettivo per il suo recupero, improvvisamente sta provando a rientrare prima del previsto. C'è una minima speranza che possa tornare tra i convocati della Lazio per domenica, come riportato da Il Messaggero. Al massimo, però, andrà in panchina: non è ancora in grado di partire dal primo minuto.

La sua lesione all'adduttore può essere smaltita in meno tempo rispetto alle altre, come per esempio al polpaccio o al quadricipite. Il recupero a Bergamo, anche se solo simbolico, gli permetterebbe di provare poi a rientrare davvero a disposizione contro la Juventus, una settimana dopo. Tra domani e venerdì farà un test a Formello per capire se la prima partita dopo la sosta può essere un obiettivo concreto. In un momento così d'emergenza sarebbe una gran bella notizia.

