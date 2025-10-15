Lazio, Dele-Bashiru rischia di non rientrare in lista: Sarri studia le soluzioni

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il ritorno sul prato verde di Formello per Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, secondo il Corriere dello Sport, ne avrà ancora per circa 15 giorni. È stato fermato da uno stiramento e l'emergenza a centrocampo ha costretto Sarri a escluderlo dalla lista per il campionato, almeno temporaneamente. Ma ora farlo tornare è un altro problema.

Il timore dell'ex Hatayspor è che resti fuori a oltranza. Prima di gennaio, il mister ha a disposizione solo uno slot per effettuare un ulteriore cambio in lista e far rientrare eventualmente Dele-Bashiru. Mentre durante la sessione invernale di calciomercato, i cambi sono liberi. Sarri ha ancora tempo per riflettere sul da farsi, Dele-Bashiru rientrerà dall'infortunio solo a fine mese. Ma chi può togliere al suo posto?

Basic si sta comportando bene, difficile pensare che possa essere escluso nuovamente; c'è abbondanza sulle corsie laterali, ma tutti i terzini sono propensi agli infortuni. Fabiani punta molto su Dele-Bashiru, ma il suo reintegro è un gioco a incastri e non è detto che avverrà subito dopo il suo rientro. Se avverrà.

