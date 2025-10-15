Lazio, Sarri riabbraccia Guendouzi: ora c'è abbondanza a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - C'era una volta l'emergenza a centrocampo e l'abbondanza in attacco. Oggi in casa Lazio la situazione si è completamente ribaltata. Al momento, gli unici indisponibili del reparto sono Rovella, ancora alle prese con la pubalgia, e Dele-Bashiru, messo fuori lista e sostituito da Basic.

Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri ritrova finalmente Vecino, suo fedelissimo. Inoltre, rientra dalla squalifica Guendouzi: un ritorno provvidenziale che aggiunge corsa ed esperienza al reparto. Dai due disponibili di Genova, da cui la Lazio è uscita con i tre punti e una delle prestazioni migliori della stagione, ai cinque di Bergamo. Da un estremo all'altro, Sarri ha bisogno di tutto l'aiuto possibile per fare bene contro Atalanta e Juventus.

