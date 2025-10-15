Calciomercato Lazio | Sarri, due richieste alla società: Insigne e non solo

RASSEGNA STAMPA - Totale o parziale non importa, l'importante è fare mercato. È questo lo spirito di Sarri, che dopo un'estate senza possibilità di fare acquisti ora vuole che la società a gennaio si muova, anche se solo a saldo zero (molto probabilmente sarà così). Come riportato da La Repubblica, il tecnico ha pronte due richieste alla società.

La priorità in questo momento è una mezzala titolare, finora considerato il punto debole della squadra, e un attaccante. Per il reparto offensivo c'è un solo nome: Lorenzo Insigne. Sarri sta spingendo per averlo, dopo che l'esterno ha lasciato il Toronto in estate. Per la Lazio, e soprattutto per il Comandante, ha già rifiutato altre offerte. Ma per vestire la maglia biancoceleste dovrà per forza ridurre le sue pretese sull'ingaggio.

