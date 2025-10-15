Gianni Petrucci racconta: "Io laziale alla Roma per un'idea di Andreotti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro ed ex Presidente del CONI, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport durante la quale ha raccontato anche del suo passato nel calcio. In particolare, è stato vice presidente della Roma. Ma Petrucci ha sempre tifato Lazio: "Un'idea di Andreotti. Mesi di contestazione e due vigilantes che mi seguivano ovunque".

Poi sulla fede biancoceleste: "Un Lazialotto. Andavo a salutare la squadra che partiva per le trasferte dalla Stazione Termini, seguivo gli allenamenti a Tor di Quinto. Ricordo il gol di Seghedoni annullato in un Lazio - Napoli perché c'era un buco nella rete e così la palla uscì dalla porta dopo che vi era entrata. Ero in curva, come sempre".

