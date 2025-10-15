Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro della sfida: la sestina completa
Archiviata la sosta nazionali, la Lazio è pronta a tornare in campo. La squadra di Sarri sarà ospite dell'Atalanta di Juric, nel match valido per la settima giornata di campionato in programma domenica 19 ottobre alle 18:00. L'arbitro designato per la sfida è Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, alla sua prima direzione con i biancocelesti in campo. Ecco di seguito la squadra arbitrale al completo.
Arbitro: Collu
Assistenti: L. Rossi - Politi
IV Uomo: Colombo
Var: Gariglio
Avar: Meraviglia
