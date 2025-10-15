Calciomercato Lazio | L'Atlas riscatterà Diego Gonzalez: le cifre e tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nuova uscita in vista per la Lazio. Nei prossimi mesi, infatti, si concretizzerà la cessione di Diego Gonzalez all'Atlas. Il club messicano ha deciso di riscattarlo dal prestito annuale, che scadrà il prossimo 31 dicembre, dopo le sue ottime prestazioni. A rivelarlo è stato proprio l'agente del calciatore: “A oggi l'Atlas ha già ricevuto offerte per un valore dieci volte superiore, quindi è chiaro che la società eserciterà l'opzione di acquisto concordata perché è praticamente un regalo". Fin qui il classe 2003 ha messo a referto sei gol e cinque assist in quattordici partite stagionali, guadagnandosi anche la convocazione con la Nazionale maggiore del Paraguay.

Erroneamente in Messico è stato riportato un diritto di riscatto fissato a poco più di tre milioni di dollari, ovvero circa 2,5 milioni di euro. La cifra corretta, invece, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è di 1,2 milioni, con la Lazio che dovrà cedere al Celaya, la squadra da cui è stato inizialmente acquistato Diego Gonzalez, il 20% del totale. Nelle casse della società biancoceleste, quindi, entrerà un milione di euro, lo stesso che era stato investito a gennaio 2023 per comprare il calciatore.

