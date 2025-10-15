Guarente sicuro: "La Lazio è sempre una grande squadra". E su Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex calciatore Tiberio Guarente, che ha parlato della prossima gara tra Atalanta e Lazio e sul lavoro di Sarri in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "I giocatori che ha la Lazio sono veramente importanti, ora bisogna trovare la quadra dopo tutte le difficoltà perché rimane sempre una grande squadra. L'anno scorso la prima parte di stagione è stata strepitosa, poi c'è stato un crollo. Io sono un pro-Sarri, l'ho avuto a Empoli e so che mentalità ha. Lui il gioco lo fa con o senza giocatori, poi il campionato è difficile, non c'è stato il mercato e gli infortuni sono tanti. Sarà molto complicato per lui. I tifosi devono arrivare pazienza, ma credo col tempo che i risultati arriveranno".

"La rosa che aveva Sarri a Empoli era molto più bassa di quella di adesso della Lazio. Credo che come al solito la testa e la convinzione fanno aumentare il livello tecnico. Diciamo che ci sono un po' troppi alibi, tra il fatto che non arrivano risultati e il mercato bloccato. Una volta svanite queste cose, allora viene fuori il valore emotivo e tecnico della squadra, e credo che Sarri sia molto bravo a tirare fuori questo dai propri giocatori. L'Atalanta? Ero abbastanza scettico in estate, Juric arrivava da quasi due anni di fallimenti e ha un carattere molto forte. Non ha espresso il suo massimo potenziale fin qui, in un mese può arrivare a livelli ancora più alti".

