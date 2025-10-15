El Kaddouri su Sarri: "A Napoli bloccò il mio passaggio all'Atalanta e poi mi escluse dalla lista"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Stile Tv, l'ex centrocampista e ora allenatore dell'Under 17 della SPAL Omar El Kaddouri è tornato a parlare del suo periodo al Napoli con Sarri, ora attuale allenatore della Lazio, in panchina. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “A Napoli ci divertivamo e facevamo divertire i tifosi, è stato un periodo bellissimo e molto positivo anche a livello personale. Di Sarri dico che è stato l’allenatore più bravo tecnicamente che ho avuto, insieme a Ventura. A livello personale, il primo anno fu buono, il secondo un po' meno perché non fui inserito nella lista Champions e giocare la Champions era il mio sogno. Due giorni prima che uscisse la lista dovevo andare all’Atalanta di Gasperini, Sarri non mi lasciò andare e da quel momento, non essendo poi stato inserito nella lista, nei successivi 5 mesi i rapporti un po' si incrinarono. Poi non ho voluto rinnovare perché avevo 25 anni e volevo giocare titolare e a Napoli il mio ruolo era quello di entrare dalla panchina. Ho imparato tanto da Napoli, dai campioni che c’erano, ma io volevo giocare. Volevo andare all’Atalanta, ma poi ho incontrato Sarri dopo qualche mese e ci siamo salutati, per cui non c’è ad oggi alcun problema, ma quella scelta non mi ha fatto piacere".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.