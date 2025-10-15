Lazio, Piscedda: "Contro l'Atalanta sceglierei Dia e Isaksen, vi spiego"

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex calciatore Massimo Piscedda, che ha parlato della prossima gara della Lazio contro l'Atalanta al rientro dalla sosta per le Nazionale. In particolare si è espresso sulle condizioni di Isaksen, sul centrocampo e sull'attacco, dove bisognerà decidere sia il centravanti che l'esterno sinistro. Di seguito le sue parole.

"Isaksen? Lo reputo perfettamente guarito per giocare contro l'Atalanta, dopo quanto fatto con la Nazionale. Poi è Sarri a decidere, ma credo che il danese possa essere titolare con Cancellieri sulle fasce. Basic, Cataldi e Guendouzi a centrocampo? Mi sembra un terzetto buono ed equilibrato. L'attacco? Credo che a Bergamo servirà corsa, fisicità e resistenza, per questo vedo Dia avvantaggiato perché garantisce tutte queste cose nei novanta minuti. Pedro ovviamente è il più bravo, ma deve fare i conti con l'età; mentre Noslin è di difficile collocamento, non mi sembra che Sarri ci punti molto. Per questo sceglierei Dia in attacco".

