Lazio, De Grandis (Sky) denuncia: "Non ci sono prospettive! E Lotito..."

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimere le proprie idee sul momento della Lazio anche dal punto di vista societario, denunciando un'assenza di prospettive e sottolineando il periodo di stallo storico che sta vivendo il mondo biancoceleste.

"Questo è un periodo di grande stallo, hai fatto negli anni qualcosa di importante, a un certo punto però qualcosa si è inceppato. La Lazio in passato ha colto tante occasioni volanti senza programmazione, ma qualche guizzo c’è stato, ora siamo immobili. Per prendere i giocatori devi pagarli, a gennaio puoi vendere qualcuno ma non è che tirerai su tutti questi soldi che ti permettono di investire su giocatori di qualità".

RIDIMENSIONAMENTO? - "Non so se si tratta di ridimensionamento, ma sicuramente di mancanza di ambizione, basta vedere la crescita dell’Atalanta, noi stiamo vivacchiando. Le richieste di Sarri devono essere accettate, se vuole Zielinksi va preso Zielinski, tu dirigenza non devi guardare due o tre milioni in più, ma solo accontentare le richieste dell’allenatore. Non mi è mai sembrato di vedere la ricerca di un acquirente, Lotito con la Lazio ha avuto tanto, è stipendiato annualmente ed è entrato in FIGC e in politica. Io nella Lazio non vedo alcun tipo di prospettiva".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.