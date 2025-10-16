Lazio, Sabatini: "Non la vedo bene contro l'Atalanta. La squadra di Juric..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha presentato la partita tra la Lazio e l'Atalanta facendo un parallelo tra le due formazioni, in vista della sfida di domenica.

"Sulemana nell'ultima partita ha dimostrato di essere, come tutti gli altri giocatori offensivi della Dea tranne Maldini, un giocatore che sarebbe titolare nella Lazio. Rovella e Guendouzi sono due che non sfigurerebbero nella squadra di Juric, ma Ederson è più forte di tutti e due. L'addio di Gasperini ha lasciato nella testa della società la volontà di dimostrare che non fosse solo merito suo il percorso fatto dalla squadra negli anni precedenti. Oggi l'Atalanta è cambiata nello spogliatoio, Juric è meno trascinatore, ma il gruppo ha preso a cuore l'obiettivo della società. Per la Lazio non la vedo benissimo, perché questa Atalanta è sostanziosa".

