Atalanta, Juric verso la Lazio: "Ci aspetta un ciclo durissimo di partite"

Si avvicina il ritorno della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Ai microfoni di SkySport, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato delle prossime gare da giocare in campionato, compresa la partita contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole: "L’impatto è positivo, perché è una società mega organizzata e la squadra sta lavorando bene. Fino a ora le cose stanno andando bene, c’è un po’ di rammarico per il campionato perché inizialmente abbiamo perso un po’ di punti. Ci sono state delle partite in cui è andato tutto bene e altro in cui siamo mancati in zona gol. La squadra lavora bene e vuole crescere, per ora va bene così. Ora arriva un ciclo di sette partite in cui avremo più giocatori a disposizione, è un ciclo duro e vediamo dopo dove saremo“.

