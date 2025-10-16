Cremonese, il diesse Giacchetta su Floriani Mussolini: “Ha grandi margini di miglioramento…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TMW, ha fatto il punto sulla stagione della sua squadra a partire dal mercato estivo. In particolare si è espresso sull’affare che ha portato Romano Floriani Mussolini dalla Lazio a vestire la maglia grigiorossa. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo pensato a Romano perché ci abbiamo giocato contro l'anno scorso quando era alla Juve Stabia. È un giovane molto interessante con grandissimi margini di miglioramento. Lo abbiamo ritenuto valido e utile per il nostro campionato dio Serie A. Sta bruciando le tappe, ha fatto Primavera, Serie C, Serie B e quest'anno Serie A. Non ha un numero di partite elevatissimo alle spalle ma è un ragazzo che ha tutto per diventare un giocatore vero. Al primo posto di Romano metto la sua cultura la sua mentalità e la sua educazione. È un ragazzo di altri tempi, vuole imparare e lavorare, non si spaventa della fatica. Se poi Madre Natura ti ha dotato di un motore di alto livello come il suo e hai la mentalità di ricevere insegnamenti e non sentirti già arrivato, questo porta alla possibilità di diventare un giocatore vero. Sono convinto che lo dimostrerà anche in campionato. Per quel che riguarda il futuro di Mussolini alla Cremonese molto dipenderà dal campionato che faremo. Penso sia uno dei giovani che nei prossimi anni farà parlare molto di sé”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.