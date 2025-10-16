Lazio, serata storica per Milani: è arrivato l'esordio in Nazionale maggiore
16.10.2025 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Una serata che non dimenticherà mai. Alessandro Milani, terzino della Lazio in prestito all'Avellino, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre ha fatto il suo esordio con la maglia del Venezuela nel corso dell'amichevole giocata a Miami contro l'Argentina di Lionel Messi. Il classe 2005, che nel corso di questa stagione ha collezionato fino a ora 6 apparizioni tra Serie B e Coppa Italia, ha realizzato il suo sogno di approdare e scendere in campo con la casacca della Nazionale venezuelana, dopo aver raccolto 5 gettoni con la selezione U-20 negli scorsi anni. Un altro grande traguardo nella carriera di Milani che ora vuole approfittare di questa rampa di lancio per continuare a crescere e scalare le tappe.