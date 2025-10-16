Lazio | Gaucci, parla il figlio: "La Juve doveva perdere lo Scudetto del 2000"

Il 14 maggio del 2000 è una data indimenticabile per tutti i tifosi della Lazio e della Juventus, anche se per motivi opposti. I biancocelesti hanno vinto il suo secondo Scudetto proprio nella corsa contro i bianconeri, sconfitti a Perugia sotto la pioggia battente e con il campo allagato. Proprio di quel giorno ha parlato Riccardo Gaucci, figlio dell’ex presidente del Perugia Luciano, al podcast ‘Pro Football”, spiegando come sono andate le cose al Curi ormai quasi ventisei anni fa. Di seguito le sue parole: "Collina ha avuto l'ordine di far giocare per forza la partita perché altrimenti il giorno dopo sarebbe successa alla fine del mondo. Io ero poco dietro a Collina. In campo c'erano Pieroni, Secco, Ivo, Conte, Olive. Ricordo che Collina andava a cercare l'unico pezzo di erba dove la palla rimbalzava perché era completamente allagato il campo, ma lui aveva ricevuto l'ordine che si doveva giocare per forza".

"La Lazio aveva vinto e se si fosse giocato il giorno dopo, sarebbe stato un caos per questione di ordine pubblico. Immagina quanti tifosi laziali sarebbero venuti a Perugia invadendo la città e quindi Collina ha avuto l'ordine di far giocare per forza la partita perché altrimenti il giorno dopo sarebbe successa alla fine del mondo. Si era allagato lo stadio, così come gli spogliatoi, c'era l'acqua alta più di 1 m, 1,5 m ed è sembrato un segno un segno del destino. Significa proprio che la Juventus quel giorno non doveva vincere lo scudetto. La Juventus però aveva una squadra talmente tanto forte che se avesse pensato più a giocare e meno alla pioggia, magari avrebbe fatto due tre gol quel giorno".

