Lazio, Piccari sicuro: "Avrei confermato Baroni. Sarri? Ecco come lo vedo..."

Ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della situazione della Lazio in vista delle prossime partite contro Atalanta e Juventus. In particolare ha parlato del lavoro di Sarri in panchina partendo dall'addio in estate di Baroni. Di seguito le sue parole: “Lazio - Juventus? Tudor ha lasciato sollievo quando è andato via dalla Lazio, ha avuto contrasti con giocatori che avevano fatto bene e non potevi mandarlo via. È molto difficile gestire Tudor, non ho percepito delusione quando ha salutato la Lazio. Ho apprezzato invece Baroni, che io avrei confermato. Sarri lo vedo come un film in bianco e nero, ormai datato. Magari un film bello che ti ricorda delle cose, ma non è più di stretta attualità. Il Sarri del passato è lontano, ha tante attenuanti e secondo me lui è l’unico che può dare una mano alla Lazio, mentre Baroni sarebbe sprofondato. Se resiste, allora può dare un senso alla stagione della Lazio”.

