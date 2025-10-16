Lazio, parla Marcolin: “Perdere contro l’Atalanta sarebbe una catastrofe”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L’ex calciatore, e ora commentatore di Dazn, Dario Marcolin ha parlato ai taccuini de L’Eco di Bergamo della prossima partita tra Atalanta e Lazio. In particolare ha analizzato la situazione della formazione biancoceleste, soffermandosi sull’emergenza infortunati in rosa. Di seguito le sue parole: “A Bergamo sarà una partita da dentro o fuori per la Lazio. Una sconfitta sarebbe una catastrofe. È una Lazio incerottata, senza Rovella, Castellanos e forse anche Zaccagni. C’è sfiducia tra i tifosi, la contestazione sui social è continua e la squadra ne risente. Fuori Rovella, manca il catalizzatore della manovra. A centrocampo resta solo Guendouzi, che rientra dalla squalifica, ma non basta. E poi manca un bomber vero. Sarri? Ha giocato 500 partite con il 4-3-3, ma adesso deve adattarsi. A Genova ha cambiato modulo e ha vinto, ma l’Atalanta non è il Genoa”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.