Faraoni racconta: "La Lazio era il mio sogno. Ora non mi ritiro, ma aspetto e..."

© foto di Federico De Luca

È rimasto senza squadra, Marco Davide Faraoni. Il Verona, dopo sette stagioni, non gli ha rinnovato il contratto e ora è a caccia di un’altra possibilità nel mondo del calcio. Ha deciso non ritirarsi, sta aspettando una nuova occasione: l’ex terzino della Lazio, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha raccontato come sta vivendo questo periodo, tornando anche sui suoi inizi nella Capitale. Di seguito le sue parole.

“Sono cresciuto nelle giovanili della Lazio, e da laziale per me era un sogno stare nella mia squadra del cuore. Poi mi sono rotto il crociato nel 2009, mi è scaduto il contratto e purtroppo non c’è stata possibilità di rinnovare. Imparare però da giocatori molto più bravi e affacciarsi alla prima squadra mi ha migliorato molto. Ero uno dei giocatori che la Lazio stava lanciando, ma purtroppo durante un allenamento mi ruppi il crociato. Da giovane sei spensierato e non vedi l’infortunio come un danno fisico importante, quindi l’ho vissuta molto alla leggera. Sono stato fermo otto mesi, ma ho ripreso alla grande. Poi però ho avuto altri stop gravi in momenti importanti della mia carriera, che mi hanno fatto perdere in totale circa tre anni. Ma questo fa parte del calcio”.

“Sto bene, cerco di vivermi questo momento con tranquillità perché quando sei quasi alla fine dopo tanti anni di carriera è un po’ dura. Ma io voglio ancora giocare a calcio. Sono molto focalizzato a chiudere bene la mia carriera, voglio farmi trovare pronto. In estate non c’è stato niente di concreto, e questo un po’ mi dispiace perché penso che negli anni io mi sia conquistato un po’ di credibilità. Finire così la carriera è come sparire, quindi questo fa male. Ho ancora tanta fame”.

