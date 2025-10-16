PRIMAVERA | Lazio, Punzi: "Nei ragazzi di oggi c'è meno pazienza"
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'attuale tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi ha parlato delle ottime prestazioni dell'attaccante dell'Ascoli classe 2004 Simone D'Uffizi e del lavoro dei ragazzi più giovani degli ultimi anni. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi purtroppo nei ragazzi c'è meno pazienza nell'affrontare la gavetta che serve, si aspettano facilità nel passaggio di categoria, non capendo che i settori giovanili sono step importanti, una palestra vera e propria. Serve sempre mettersi in discussione".
