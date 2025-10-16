Atalanta, la New Balance Arena si prepara per la Lazio: il dato
Sarà una New Balance Arena strapiena quella che ospiterà Atalanta - Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è prevista ancora una volta la capienza massima dello stadio nerazzurro, per un totale di 23.800 tifosi. Anche il settore ospiti biancoceleste è sold out, visti i 1300 biglietti venduti in pochissime ore.
