Totti ricorda: "Potevo andare in MLS. Mi chiamò anche Mihajlovic, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'ex capitano della Roma Francesco Totti si è raccontato nella lunga intervista rilasciata sul canale YouTube di PrimeVideoSportIT, tornando sul suo periodo da calciatore e su quando è stato vicino a lasciare il club giallorosso. Una volta è stato chiamato anche da Sinisa Mihajlovic, ai tempi sulla panchina del Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Quando avevo 12 anni venne Braida a casa della mia famiglia e offrì 160 milioni di Lire per portarmi al Milan. Mia mamma mi voleva proteggere e voleva che restassi a Roma, per cui non si fece nulla. Nel 2004 invece fui vicinissimo al Real Madrid. È mancata solo la firma, ma sono stato io a non metterla: è prevalso il cuore e l’amore per la gente di Roma. Più avanti potevo andare in MLS negli Stati Uniti, mi chiamò anche Mihajlović per andare al Torino. Ma non avrei mai potuto accettare e non mi sono pentito. La mia scelta è sempre stata Roma o Roma, da subito ho pensato: qua sono nato e qua muoio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.